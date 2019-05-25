القنوات المجانية الناقلة لماتش برشلونة وفالنسيا نهائي كأس أسبانيا وموعد المباراة

مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 25-5-2019 في نهائي كأس ملك أسبانيا سيقام على ملعب بينتو فيامارين ملعب نادي ريال بيتيس مستضيف نهائي الكوبا دى لا راي البطولة المسيطر عليها الفريق الكتالوني برشلونة منذ أربع مواسم، ويسعى للحفاظ على اللقب للمرة الخامسة على التوالي على حساب خفافيش فالنسيا المتعطشين لتحقيق لقب غائب عن الفريق منذ سنوات كثيرة ومتسلحا بمعنوياتمرتفعة بعدما حسم صراع المركز الرابع في الدوري الأسباني لصالحه ليضمن مقعد مؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بجانب كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد، وننشر تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم على جميع الأقمار الصناعية.

تمكن الفريق الكتالوني برشلونة من عمل مشوار ناجح في كأس أسبانيا هذا الموسم بداية من دور الـ 32 أمام فريق ليونيسا مرورا بفريق ليفانتي في دور الستة عشر، وفريق إشبيلية في الدور ربع النهائي، قبل أن يلتقي مع فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في الدور نصف النهائي في مباراة قوية في الذهاب على ملعب الكامب نو حيث فشل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز مكتفيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله مالكوم للبارسا ليعادل هدف لوكاس فاسكويز الذي تقدم به أولا للميرنجي الذي استضاف مباراة الإياب على ملعبه سانتياغو برنابيو في مباراة تلقى فيها خسارة عريضة بثلاثية دون رد أطاحت به خارج البطولة ليتأهل البلوغرانا بجدارة للمباراة النهائية.

فريق فالنسيا هو الاخر خاض مشوار جيد في الكأس هذا الموسم وتمكن من تخطي فريق إيبرو في بداية مشواره بدور الـ 32، ليتأهل لملاقاة فريق سبورتنج خيخون في دور الستة عشر ويتخطاه بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين، لينجح في بلوغ الدور ربع النهائي حيث التقى مع فريق خيتافي وتلقى الخسارة ذهابا خارج ملعبه بهدف نظيف، قبل أن يحقق الفوز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل للدور نصف النهائي لملاقاة ريال بيتيس في مباريات صعبة انتهت مباراة الذهاب فيها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب بيتيس، قبل أن يحسم فالنسيا التأهل إيابا على ملعبه الميستايا بفوزه بهدف دون رد عن رودريغو مورينو.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا نهائي الكأس

ينطلق توقيت ماتش برشلونة وفالنسيا نهائي الكأس اليوم السبت في السابعة بتوقيت غرينتش، الثامنة بتوقيت المغرب، التاسعة مساءا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت دبي.

القنوات المجانية الناقلة لماتش برشلونة وفالنسيا

لم تعلن أي قناة عربية عن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا 2019 عبر شاشتها، حيث ستكون المباراة منقولة فقط عبر القنوات الأجنبية، حيث يوجد قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة برشلونة ضد فالنسيا منها قناة إيدمان أذربيجان عبر تردد 11175 أفقي على القمر الأذري، والقناة الإيرانية irib tv 3 على القمر عرب سات تردد 11900 عمودي بمعدل ترميز 27500.