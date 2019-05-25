الزمالك يدعو مجلس الأهلي واللجنة الأولمبية لحضور نهائي الكونفدرالية

كتب محمد كارم وجه نادي الزمالك، دعوة رسمية لمجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب واللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب من أجل حضور لقاء نهضة بركان. وكلف مجلس الزمالك، إدارة العلاقات العامة بالقلعة البيضاء بإرسال الدعوات اليوم لمجلس إدارة الأهلي واللجنة الأوليمبية لحضور مباراة الزمالك ونهضة بركان في العاشرة مساء غد الأحد ببرج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وضمت قائمة الزمالك كلا من: (حارس الزمالك) - عمر صلاح - محمود عبد المنصف - محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم أمام - بهاء مجدى - عبد الله جمعة - محمود...

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