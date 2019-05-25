شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد الأهلى يتخلى عن "العكازين" بعد 45 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد جهاز الكرة بالأهلي أن كريم نيدفيد مازال يسير بعكازين، بعد إجرائه جراحة فى غضروف الركبة مؤخراً، وقال مسئولو الأهلي، إن كريم نيدفيد سيتخلى عن أحد العكازين بعد 3 أسابيع، على أن يتخلي عن العكاز الثانى بعد شهر ونصف من الآن.

Advertisements

ومن المقرر أن يعود كريم نيدفيد لألمانيا بعد العيد للاطمئنان على حالته، خاصة أنه يسير وفق برنامج علاجى وتأهيلى محدد.

يذكر أن كريم نيدفيد أجرى مؤخرًا جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا تحت إشراف البروفسيور الألمانى فايلر الذى قدم للجهاز الفنى أيضا تقريرا شاملا عن اللاعب وبرنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يسير عليه فى مصر بعد عودته من ألمانيا.