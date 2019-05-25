شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإقبال على منفذ تذكرتى بنادى الشمس لتسليم تذاكر امم افريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد منفذ تذكرتى بنادى الشمس، خلال الفترة الحالية، زيادة إقبال المشجعين للحصول على تذاكر امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين و الـ fan id.

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عدداً من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

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وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.