شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يوافق الأهلى على رحيل وليد أزارو فى الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثر الحديث خلال الفترة الأخيرة عن مصير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى، حيث ذهب البعض إلى أن اللاعب فى طريقه للرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجارى على خلفية تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة بجانب رغبة البعض فى الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبى أفضل منه.

فى التقرير التالى نطرح عدة تساؤلات تتعلق بمصير وليد أزارو بشأن الرحيل عن النادى الأحمر وإلى التفاصيل:

س: هل يرغب الأهلى فى الاستغناء عن وليد أزارو؟

ج: هناك رغبة كبيرة فى النادى بالاستغناء عن المهاجم المغربى خلال انتقالات الصيف المقبلة، بعدما استمر فى الفريق موسمين تألق فى الأول وتراجع مستواه بشكل واضح فى الموسم الثانى الذى أوشك على الانتهاء.

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س: هل تلقى وليد أزارو عروضاً من أندية خارجية للرحيل عن الأهلى؟

ج: بالفعل.. لديه عروض كثيرة من أندية عربية وأوربية فرغم تراجع مستوى أزارو إلا أنه يمتلك عروضا كثيرة.

س: ماذا عن موقف الأهلى من هذه العروض؟

ج: الأهلى لن يناقش هذه العروض إلا مع نهاية الموسم بشكل رسمى ووقتها سيتم البت فى هذه العروض واتخاذ القرار المناسب للنادى واللاعب.

س: ماذا عن موقف أزارو بشأن الرحيل؟

ج: وفقاً للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء ومن مصادر مقربة من المهاجم المغربى فإن الأخير لا يمانع الرحيل حال تلقيه عرضاً مناسباً وحال موافقة الأهلى عليه.