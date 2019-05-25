شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ تذكرتى بنادى الشمس يواصل تسليم تذاكر أمم أفريقيا وFan id .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منفذ تذكرتى بنادى الشمس تسليم المشجعين الـ fan id وتذاكر حضور مباريات امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 عدداً من المنافذ لتسليم التذاكر بأسرع قت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

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وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355