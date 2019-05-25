شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع: تذكرتي ضمن أمان الجماهير ونتمنى تطبيقه فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحد المشجعين الذين حضروا إلى منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة للحصول على تذاكر بطولة امم افريقيا 2019، عن أمنيته فى استمرار العمل بنظام تذكرتى بمباريات الدورى العام.

وأكد المشجع أن نظام تذكرتى وفر الأمن للجماهير وحماهم من شغب الملاعب، خاصة فى ظل تسجيل البيانات لكل مشجع الكترونيا عبر الموقع .

وانطلقت عملية تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بمركز شباب الجزيرة في الحادية عشرة صباح اليوم السبت والتي تستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى اقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم .

Advertisements

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.