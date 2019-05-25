سوبر كورة يكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان المغربي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى العاشرة مساء غد، الأحد، على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية، لمتابعة المباراة المصيرية بين الزمالك المصرى ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. لمعرفة تشكيل الزمالك المتوقع اضغط هنا

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