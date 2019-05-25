شكرا لقرائتكم خبر عن أحد المشجعين عن نظام تذكرتى: "رحمنا من عذاب السوق السوداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إسلام أبوزيد، بعد حصوله على بطاقة المشجع من منفذ تسليم تذاكر مباريات امم افريقيا بالمركز الأوليمبى بالمعادى، أن نظام تذكرتى هو الأفضل، خاصة فى ظل صعوبة حصول الجماهير على تذاكر المباريات بالطريقة التقليدية.

وأضاف إسلام بعد استلامه بطاقة المشجع وتذكرة مباراة مصر وزيمبابوى، أن النظام الإلكترونى مُريح، خاصة أن هناك تجربة سيئة أخيره لجماهير الزمالك فى شراء تذاكر نهائى الكونفدراليه غدا الأحد، بعدما شهدت منافذ بيع التذاكر زحاما شديدا وصعوبة فى الحصول على تذاكر المباراة.

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