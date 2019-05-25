شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات الجولة الأخيرة للدورى بعد أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد الكرة اقتراحا، خلال الساعات الأخيرة، بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة بالدورى إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

يأتى تفكير اتحاد الكرة فى هذا الأمر من منطلق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتأجيل حسم الفريق الهابط للقسم الثانى إلى ما بعد البطولة.

ويفاضل اتحاد الكرة حاليا بين أكثر من سيناريو على أن يحسم موقفه النهائى فى اجتماع الاثنين المقبل.