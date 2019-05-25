شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية على لطفى للمشاركة فى مباريات الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الأهلي جاهزية على لطفى، حارس مرمى الفريق، للمشاركة فى التدريبات والمباريات بعدما تعافى من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة.
وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب شارك بقوة فى تدريبات حراس المرمى، وبات لائقًا من الناحية الطبية للمشاركة فى التدريبات والمباريات بعد تخلصه من آلام الركبة.
وحصل على لطفى على حقنة فى ركبته للتعافى من خشونة الركبة وذلك بالتوازى مع البرنامج العلاجى والتأهيلى الذى خضع له اللاعب قبل عودته للتدريبات الجماعية أمس الجمعة ومشاركته فيها بشكل جيد.
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