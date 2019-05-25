سوبر كورة يكشف خطة الزمالك للتعاقد مع كودجو فى برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو نادى الزمالك خطة لاستغلال وجود الدبابة التوجولية لابا كودجو، مهاجم نهضة بركان المغربى، فى مصر برفقة فريقه الذى يستعد لمواجهة الأبيض فى إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية، للحصول على توقيع اللاعب قبل الأهلى لارتداء الزى الأبيض فى الموسم المقبل. لمعرفة خطة الزمالك لخطف كودجو من الأهلي .. اضغط هنا

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