شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد كوبر للزمالك: لا بديل عن 90 دقيقة قتال للتتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود فايز، مدرب مساعد المنتخب الوطنى السابق فى عهد هيكتور كوبر، على دعم الزمالك قبل 24 ساعة من مباراة الغد أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية. وكتب فايز على صفحته بـ"فيس بوك"، " لا بديل عن 90 دقيقة جديدة من القتال والتركيز لانتزاع الكأس الأفريقية.. مفيش حاجه اسمها البطولة عايزة الفريق الفلانى أو بتنادى الفريق العلانى.. البطولة محتاجة كفاح من أول لآخر دقيقة.‬. ‫حلم جديد.. طموح جديد.. يارب الكاس للزمالك المصرى وفرح جماهيره". يذكر أن الزمالك خسر مباراة الذهاب بنتيجة 1-0.

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