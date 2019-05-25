شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدير نادى الشمس: نظام تذكرتى فكر محترم وجديد من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر على، مدير نادى الشمس، أن نظام تذكرتى لتسليم المشجعين تذاكر امم افريقيا وfan id فكر محترم من الدولة، موضحا أن هذا النظام سيتحكم فى دخول وخروج الجماهير بصورة إيجابية تمنع أى سلبيات، وأنه يشبه نظام كأس العالم الأخيرة فى روسيا. وأشاد مدير نادى الشمس بانتظام عملية تسليم التذاكر فى منفذ تذكرتى.

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عدد من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

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والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355