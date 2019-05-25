"حرام.. وظالم" .. الصحف المغربية تشن هجوماً ضارياً على جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكتب- محمد يسري مرشد:

شنت الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم ،السبت، هجوما شرساً على الحكم المصري جهاد جريشة الذى أدار مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي التونسي.

وخطف جريشة الأضواء فى تعادل الوداد مع الترجي 1-1 فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط فى الساعات الأولى من اليوم بالغائه هدفًا لمصلحة أصحاب الأرض بالإضافة إلى طرد قائده إبراهيم النقاش ورفض احتساب ضربة جزاء.

وقالت صحيفة "البطولة" إن جريشة حاول خطف الأضواء من نجوم الفريقين، فظهر مذعورا، وحاول أن يُثبت أنه ذو شخصية قوية فسقط في فخ الارتباك، وألغى هدفا صحيحا للوداد.

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وتحت عنوان "حرام ي اجريشة" وصفت صحيفة "المنتخب المغربية" إلغاء هدف أيوب عملود بـ"الفضيحة" مؤكدة أن ما قام به جريشة لا يمكن أن ندرجه إلا في خانة الزيادة في العلم (الفلسفة).

وفسرت الصحيفة: "أكثر من خبير تحكيمي أكدوا لنا أن جريشة طبق القانون الجديد قبل إقراره".

وأعلن المجلس الدولي لكرة القدم في مارس الماضى عن مجموعة من التعديلات في قانون كرة القدم، سيتم إقرارها رسمياً فى شهر يونيو القادم، وأبرزها احتساب خطأ على اللاعب الذى يلمس الكرة بيده أو بذراعه- حتى وإن كان غير متعمد- والتى نتج عنها تسجيل هدف مباشرة من لمسة باليد أو الذراع أو خلق فرصة للتسجيل.

من جانبها، وصفت صحيفة "هسبورت" أداء جريشة بـ "الوجه القبيح للتحكيم" مؤكدة أن الحكم أفسد القمة الإفريقية بقراراته التي ذبحت الوداد بحرمانه من هدف صحيح وضربة جزاء واضحة على حد قولها.