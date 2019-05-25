فان دايك: لا أشعر بالقلق من مباراة نهائي دوري أبطال اوروبا

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، إنه لا يشعر بالخوف من مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية: "هذه الأيام تمتاز بالإثارة أكثر من التوتر، وحتى قبل نهاية دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي، لم أكن أشعر بالتوتر على الإطلاق، فقد كنت هادئًا للغاية، وأقول لنفسي دعنا نفعل ذلك".

وتابع "لا أعلم ما سبب ذلك الهدوء، إنه شيء تعلمته على مدار السنوات، وانا سعيد به، فعندما تكون متوتر تفكر قائلاً

لا أريد أن أخطيء أو أعطي الكرة بعيداً، ولكنك بذك تقلل من قدراتك الشخصية".

وأشار "هناك فجوة 3 أسابيع بين نهاية معركة ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة نهائي دوري أبطال اوروبا".

وواصل "الخسارة ستكون مؤذية بالتأكيد ولكنها ليست نهاية العالم، والشيء الوحيد الذي نحن بحاجة للقيام به هو تقديم كل ما لدينا للفريق".

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وأردف "لا نفكر في خسارة المباراة أو كيف على هذا الحاجز المتمثل

في خسارة الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة ، ثم خسارة دوري الأبطال، فذلك لا يستحق التفكير، وانما تركيزنا على اللعب بأفضل قدراتنا وخبراتنا".

واستطرد "قرأت ان لو تمكننا من الفوز بدوري الأبطال، ستكون امامنا فرصة للمنافسة على كاس السوبر الأوروبي والدرع الخيرية، مما يعني إنه بإمكاننا الفوز بثلاثة كئوس في ثلاث مباريات، إنه شيء سنكافح من أجله".

واختتم "كنا قريبين من الدور الإنجليزي، ولكن الأن أمانا فرصة كبيرة للفوز بدوري أبطال اوروبا، وسنقدم كل جهدنا من أجل تحقيقه".

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة توتنهام هوتسبير، يوم الأول من يونيو المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وستقام المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.