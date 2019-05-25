إتحاد الكرة يدرس تأجيل الأسبوع الأخير من الدوري

يسود اتجاه لدى اتحاد الكرة، لتأجيل مباريات الاسبوع الاخير في الدوري، لما بعدبطولة كاس الامم الافريقية، على ان تقام
في توقيت واحد.
ويحسم اتحاد الكرة قراره في إجتماع الاثنين المقبل المقرر له الواحدة ظهراً بمقر الاتحاد في الجبلاية.
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