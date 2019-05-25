الأهلي: الكرة الآن في ملعب الجبلاية.. ولن نرد على الإساءات

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة بخصوص إقامة جدول مباريات الدوري وكأس مصر المتبقية هذا الموسم بشكل سليم وإعلانه للجميع.

وأوضح المصدر ل"بوابة الوفد" أن الأهلي تحمل كثيراً ولم يعترض على تأجيل مباريات للمنافسين ولم يصدر عن إدارته أي بيان رسمي سوى بعد أن أعلن اتحاد الكرة

تأجيل لقاء الزمالك بعد أمم أفريقيا وهو ما يسبب ضرراً بالغاً للكرة المصرية والنادي الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي لن يرد على أي إساءات أو تجاوزات من جانب البعض وسيكتفي بتوضيح طلباته للرأي العام الكروي.