أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة بخصوص إقامة جدول مباريات الدوري وكأس مصر المتبقية هذا الموسم بشكل سليم وإعلانه للجميع.
وأوضح المصدر ل"بوابة الوفد" أن الأهلي تحمل كثيراً ولم يعترض على تأجيل مباريات للمنافسين ولم يصدر عن إدارته أي بيان رسمي سوى بعد أن أعلن اتحاد الكرة
وأشار إلى أن الأهلي لن يرد على أي إساءات أو تجاوزات من جانب البعض وسيكتفي بتوضيح طلباته للرأي العام الكروي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: الكرة الآن في ملعب الجبلاية.. ولن نرد على الإساءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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