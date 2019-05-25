أحمد البدويهى ومؤمن مهران يتأهلان لنهائى كأس العالم للكانوي والكياك

تأهل الثنائي أحمد البدويهي ومؤمن مهران لاعبا منتخب مصر للكانوي والكياك، إلى نهائى B في القارب الزوجي ٥٠٠ متر ببطولة كأس العالم والمقامة في القارب الزوجي ٥٠٠ متر ببطولة كأس العالم والمقامةحاليا في بولندا. وسبق لنفس الثنائي الصعود إلى الدور نصف النهائي للقارب الزوجي أيضا وفي سباق 200 متر وسيقام اليوم ايضا.

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