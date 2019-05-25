باريس سان جيرمان يقرر الإبقاء على توخيل مدير فني للفريق

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق لمدة موسم إضافي.

ونشر النادي الباريسي، بيانًا رسميًا أعلن فيه، تمديد

عقد توخيل حتى عام 2021، ليستمر في قيادة صفوف الفريق، ليتم حسم الأمور بالنسبة للمدرب.

وكانت العديد من الأنباء تحدثت عن إمكانية رحيل توخيل بنهاية الموسم، خاصة مع فشل باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسارة بطولة كأس فرنسا، ولم ينجح سوى في حصد الدوري الفرنسي.