اخبار الرياضه

باريس سان جيرمان يقرر الإبقاء على توخيل مدير فني للفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق لمدة موسم إضافي.

ونشر النادي الباريسي، بيانًا رسميًا أعلن فيه، تمديد

عقد توخيل حتى عام 2021، ليستمر في قيادة صفوف الفريق، ليتم حسم الأمور بالنسبة للمدرب.

وكانت العديد من الأنباء تحدثت عن إمكانية رحيل توخيل بنهاية الموسم، خاصة مع فشل باريس سان جيرمان في بطولة ، وخسارة بطولة كأس فرنسا، ولم ينجح سوى في حصد الدوري الفرنسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقرر الإبقاء على توخيل مدير فني للفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا