أحمد نجيب يحصل على المركز الـ١٦ ببطولة كأس العالم للباراكانوي

احتل البطل المصري أحمد نجيب المركز السادس عشر على العالم في أول مشاركة دولية له ببطولة كأس العالم للباراكانوي والمقامة حاليا في بولندا.

وكان الاتحاد الدولي للكانوى والكياك قد وجه دعوة رسمية إلى أول لاعب باراكانوى مصرى (إعاقة حركية) أحمد محمد نجيب للانتظام فى معسكر الموهوبين للعبة الذي أقيم بالمجر خلال الشهر الجاري، قبل

انطلاق بطولة كأس العالم للباراكانوى المرحلة الأولى فى بولندا مع نجوم اللعبة من كل أنحاء العالم.

وكان اتحاد الكانوى والكياك برئاسة المستشار محمد السكرى قد قام فى شهر فبراير الماضى ببدء نشاط الباراكانوى لأول مرة فى مصر بعد مخاطبة الاتحاد الدولى للعبة وتم تشكيل

لجنة برئاسة الدكتور محمد الداوودى.

وأكد المستشار محمد السكرى أن الاتحاد أدخل نشاط الباراكانوى ضمن أنشطته باعتبار ذلك حق لأصحاب الهمم طالما يملكون القدرة على ممارسة الرياضة مؤكدا إن مصر سيكون لها أبطال عالميون في الباراكانوى واللاعب أحمد نجيب سيكون أحد هؤلاء دون شك لما يملكونه من إصرار وعزيمة غير عادية وسيتم توفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة ليتميزوا في الباراكانوى لرفع اسم وعلم مصر في مختلف المحافل الدولية والعالمية.