شاهد.. ليفربول يحتفل بمرور 14 عامًا على مباراته التاريخية في دوري أبطال أوروبا

قام نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بالاحتفاء بذكرى آخر فوز حققه الفريق ببطولة دوري أبطال اوروبا، منذ 14 عاما على حساب ميلان الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعبي ليفربول أثناء تتويجهم ببطولة دوري أبطال أوروبا بموسم 2004/2005 معلقًا "14 عاما مرت على ليلة لا تنسى".

ويستعد ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، يوم الأول

من يونيو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إسبانيا.

وكانت تلك آخر بطولة حققها ليفربول لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يصل للمباراة النهائية بعدها مرتين ولكنه خسر اللقب في 2006/2007 أمام ميلان الإيطالي، وفي الموسم الماضي أمام ريال مدريد الاسباني.

وشهد آخر تتويج لفريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا، واحدة من أمتع مباريات البطولة أمام ميلان

الإيطالي.

حيث تقدم ميلان بثلاثية في الشوط الأول، عن طريق باولو مالديني وهيرنان كريسبو (هدفان).

Advertisements

ومع توقع الجميع إنتهاء المباراة، انتفض ليفربول في الشوط الثاني بقيادة نجمه ستيفن جيرارد الذي أحرز هدفا، ثم أضاف هدفين كل من فلاديمير سميتشر، وتشابي ألونسو.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، والذي استمر خلال الأشواط الإضافية، قبل أن يتمكن ليفربول من حسم المباراة لصالحه عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية 3/2.

وكانت المباراة أقيمت في مثل هذا اليوم 25 من مايو عام 2005، على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول.

شاهد ملخص المباراة: