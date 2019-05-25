اختبارات ترقي الأحزمة بالكاراتيه بمشاركة 226 لاعبًا ولاعبة

حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور اختبارات ترقي الأحزمة للكاراتيه "كاتا" بالنادي. وأشاد جلال بأداء اللاعبين ومدى الجدية والالتزام من الجميع وسط حضور مختبرين من منطقة الجيزة للكاراتيه وهما حسين النجار وحنفي كامل مدير إداري المنطقة. من الجميع وسط حضور مختبرين من منطقة الجيزة للكاراتيه وهما حسين النجار وحنفي كامل مدير إداري المنطقة. ومن جانبه أكد جمعة سلامة المدير الفني لأسرة الكاراتيه أن عدد اللاعبين الذين شاركوا بالاختبار من الحزام الأبيض وحتى الحزام البني 226 لاعبا ولاعبة مشددا على أنه تم الاستعداد للاختبار وتكثيف التدريبات للظهور بهذا الأداء الجيد.

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