خافيير أجيري يتمسك بانطلاق معسكر المنتخب في موعده

تمسك المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بانطلاق معسكر الفراعنة خلال شهر يونيو في موعده. قال مصدر بالمنتخب إن أجيري كان يرغب أن تكون مدة المعسكر 20 يوما إلا أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات أقنعاه بتقليل المدة بحيث ينطلق المعسكر يوم 6 يونيو المقبل.

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