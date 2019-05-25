رياضة | الوداد المغربي يقدم شكوى رسمية ضد جهاد جريشة للكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوداد المغربي يقدم شكوى رسمية ضد جهاد جريشة للكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي الوداد المغربي على تقديم شكوى ضد الحكم المصري الدولي جهاد جريشة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الساعات القادمة.

وقالت صحيفة " اليوم 24" المغربية ، اليوم السبت، أن إدارة الوداد تتجه إلى تقديم احتجاج رسمي لدى الاتحاد الإفريقي، ضد الحكم المصري جهاد جريشة، الذي أدار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جمع الفريق الأحمر بالترجي التونسي، أمس الجمعة، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأوضحت أنه من المرتقب أن يبعث النادي المغربي احتجاجاً رسمياً ضد الحكم المصري، بسبب الأخطاء التي ارتكبها في المباراة، وحرمانه للفريق من هدف مشروع، معززة بصور ولقطات من المباراة.

وتلقى جريشة انتقادات لاذعة من قبل أنصار ومحبي نادي الوداد المغربي، بسبب مجموعة من قراراته، التي يعتبرها الوداديون "ظالمة"، خاصة لقطة رفض هدف أيوب العملود، وعدم احتساب ضربة جزاء للفريق الأحمر، بعد لجوءه لـ"الفار".