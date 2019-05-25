رياضة | عاجل.. العقوبات التي تنتظر الأهلي حال انسحابه من الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العقوبات التي تنتظر الأهلي حال انسحابه من الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا هدد فيه بالانسحاب من مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الافريقية، وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد.

كما طلب عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الإنتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل إنطلاق مباريات الأسبوع ال ٣٤ للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق.

وهنا يستعرض "الخليج 365 الرياضي" العقوبات المنتظرة على الأهلي حال تنفيذ تهديده بالانسحاب من الدوري الممتاز:-

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- تنص لوائح الجبلاية بأنه فى حال الانسحاب من الدورى خلال الدور الأول يعاقب النادى المنسحب بغرامة مالية وإلغاء كافة نتائجه فى المسابقة، بل ويتم حرمانه من المشاركة فى أنشطة الاتحاد خلال الموسم التالى، على أن يعود لممارسة كرة القدم من دورى القسم الرابع

- وفي حالة الانسحاب من مباريات الدور الثانى فقط، تحتسب نتائج الفريق من مبارياته بالدور الأول ضد باقي الفرق ، ولكن تُلغى نتائج مبارياته فى الدور الثانى مع حرمانه من المشاركة بالمسابقات لمدة موسم واحد، وبدء المشاركة فى الدرجة الأخيرة للمسابقات.

- أما في حالة الانسحاب من مباراة واحدة فقط يتم توقيع غرامة مالية عليه واعتبار المنسحب مهزومًا بهدفين نظيفين، وخصم 3 نقاط أخرى منه فى نهاية الموسم.

- في حال انسحاب الأهلي من البطولات المحلية (الدوري أو كأس مصر)، لن يقوم اتحاد الكرة بتجديد الرخصة الممنوحة له والتي يشترك بموجبها في البطولات الأفريقية، وبالتالي سيحرم المارد الأحمر من اللعب على المستوى القاري لو لم يلتزم بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد.