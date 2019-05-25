رياضة | وزير الشباب والرياضة يعلن حضور نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يعلن حضور نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حضور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وأكد وزير الشباب والرياضة تواجده غدًا في ملعب برج العرب؛ من أجل مساندة ودعم الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، والمشاركة في تسليم كأس البطولة.