رياضة | الجعايدي لـ "الخليج 365 الرياضي": مصر وتونس ستتأهلان لنهائي إفريقيا.. وصلاح ومحرز أفضل ما أنجبت الكرة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجعايدي لـ "الخليج 365 الرياضي": مصر وتونس ستتأهلان لنهائي إفريقيا.. وصلاح ومحرز أفضل ما أنجبت الكرة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ راضي عبد المجيد الجعايدي مسيرته الكروية مع نادي الملعب القابسي التونسي.،و إنضم الى نادي الترجي الى في عام 1993 ،وساهم الجعايدي مع الترجي، في تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها الفوز ببطولة أفريقيا أبطال الدوري عام 1994، وكأس الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس 1998 ورفع لقبي الدوري والكأس في تونس عدة مرات.وشارك الجعايدي مع المنتخب التونسي في مونديالي 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، و2006 في ألمانيا ،ولكن يبقى الإنجاز الأبرز للجعايدي، كونه ضمن منتخب تونس الذي توج بكأس الأمم الأفريقية الوحيدة في تاريخ تونس، عام 2004. ثم بدأ الجعايدي، مسيرته الاحترافية بعدها في يوليو من نفس العام ، خلال بوابة بولتون الإنجليزي، ليصبح أول لاعب تونسي يلعب في البريمييرليج. ،وبعدها انتقل في 2006،الى نادي برمنجهام سيتي ثم شد الرحال مجدداً نحو فريق إنجليزي آخر، وهو ساوثهامبتون، الذي تعاقد معه في يوليو 2009 ،وفي 2012 قرر الجعايدي تعليق الحذاء ،ويعمل الجعايدي حالياً، مديرا فنيا لفريق ساوثهامبتون، تحت 23 عاما وحقق إنجاز الصعود الى البريميرليج.

1-ماهي أبرز المباريات التى كانت صعبة أمام فريق ساوثهامبتون في رحلة الصعود إلى البريميرليج؟

مباراة ساوثهامبتون أمام مانشستر يونايتد، فقد كانت صعبة وخارج ملعبنا وحققنا الفوز بصعوبة بنتيجة 1-0 وتعد أقوى مباراة لنا في رحلة الصعود الى البريميرليج .

2-ماهي أهم الاستعدات للفريق للموسم القادم؟

أهم إستعداد لنا هو صعود بعض من الشبان الى الفريق و يجب عليهم تأكيد الصحوة التي انتهينا بها الموسم الماضي ، ثم الاستعداد البدني الجيد يجب ان يكون في اعلى مستوى لكينظهر بشكر ممتازفي الموسم القادم في البريميرليج .

3-هل يوجد لاعبين عرب يستحقون التواجد في البريميرليج؟ ومارأيك في تألق صلاح ومحرز؟

محمد صلاح و رياض محرز هما أبرز ما أنجبت الكرة العربية منذ مدة طويلة و يجب على البلدان العربية إستغلال المادة الخام الموجودة و تكوينها علي أعلى مستوى، لانه يوجد أفضل من صلاح و محرز. لكن المناخ غير ملائم للتكوين وإعطاء الفرص اللازمة.

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4-هل منتخب تونس قادر على الفوز بكأس الأمم الأفريقية ؟

بالطبع منتخب تونس قادر على حصد اللقب الأفريقي ، و لكن بشروط، وهو الإنتصار على الفرق القوية مثل ساحل العاج و مصر و المغرب و غيرهم من الفرق التي هي في نفس المستوى للفريق التونسي.

5-توجيه نصيحة للمنتخب التونسي قبل أمم أفريقيا

يجب على المنتخب التونسي التركيز على الخطة التي سيلعب بها الفريق و اختيار اللاعبين الأفضل و التحضيرالنفسي عامل أساسي للاعبين والجهازالفني .

6-ما رأيك في المنتخب المصري؟

المنتخب المصري عتيد و عنيد ويمتلك بعض العناصر الجيدة مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجية وهو من أبرز المنتخبات المرشحة بالفوز بكأس الأمم الإفريقية.

7-أي فريقين تتوقع أن يكونا في النهائي ؟ ومن سيفوز ؟

أتوقع أن يكون المنتخبين في النهائي هما تونس و مصر ،ولكن سيفوز الأفضل في اللقاء وبالطبع اتمنى منتخب تونس إن شاء الله.