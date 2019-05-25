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رياضة | أزمة جديدة.. أجيري يرفض تعديل موعد معسكر الفراعنة

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رفض المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، فكرة تعديل موعد انطلاق معسكر الفراعنة الإعدادي لبطولة الأمم الأفريقية، والمقرر أن يبدأ في 6 يونيو المقبل.

 

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، إن أجيري رفض تعديل برنامج إعداد المنتخب المصري، خاصة وأنه مقبل على بطولة مهمة وهي أمم أفريقيا، ويحمل فيها آمال الجماهير التي لن ترضى سوى بالتتويج باللقب.

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وتنظم مصر بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

 

وكان الأهلي قد هدد بالانسحاب من ، في حالة تأجيل أي مباراة له في بطولة الدوري، إلى ما بعد كأس الأمم الأفريقية، وطالب بخوض الزمالك جميع مؤجلاته قبل البطولة.

 

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