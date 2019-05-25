رياضة | السيسي يتأهل للأدوار الرئيسية للجائزة الكبرى لسلاح السيف بموسكو

وصعد زياد السيسي الى دور ال 64 الرئيسي للبطولة حيث يواجه نظيره الكورى الجنوبي بونجيل فيما ودع زميله مهاب سامر البطولة من دور المجموعات التمهيدى.

وتنطلق غدا السبت منافسات السيدات بالبطولة ذاتها والتى يمثل مصر فيها لاعبة منتخبنا الوطنى ندا حافظ .

وتختتم غدا السبت منافسات الرجال بينما منافسات السيدات يسدل عليها الستار غدا الاحد .