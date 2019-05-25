رياضة | السيسي يتأهل للأدوار الرئيسية للجائزة الكبرى لسلاح السيف بموسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يتأهل للأدوار الرئيسية للجائزة الكبرى لسلاح السيف بموسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اجتاز لاعب منتخبنا الوطنى لسلاح السيف زياد السيسي منافسات الادوار التمهيدية لبطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.
وصعد زياد السيسي الى دور ال 64 الرئيسي للبطولة حيث يواجه نظيره الكورى الجنوبي بونجيل فيما ودع زميله مهاب سامر البطولة من دور المجموعات التمهيدى.
وتنطلق غدا السبت منافسات السيدات بالبطولة ذاتها والتى يمثل مصر فيها لاعبة منتخبنا الوطنى ندا حافظ .
وتختتم غدا السبت منافسات الرجال بينما منافسات السيدات يسدل عليها الستار غدا الاحد .