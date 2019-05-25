رياضة | البدويهي ومهران في نصف نهائي كأس العالم للكانوى والكياك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدويهي ومهران في نصف نهائي كأس العالم للكانوى والكياك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح لاعبا منتخب مصر للكانوى والكياك أحمد البدويهي و مؤمن مهران فى التأهل الى منافسات دور نصف النهائي للقارب الزوجى فى سباق 500 متر والمقرر اقامته اليوم السبت ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى بولندا . وسبق لنفس الثنائي الصعود الى الدور نصف النهائي للقارب الزوجى ايضا ولكن فى سباق 200 متر وسيقام اليوم السبت . كما يلعب اليوم السبت لاعب الباراكانوى احمد نجيب نهائي (B ) لمنافسات الباراكانوى والتى يشارك فيها نجيب لاول مرة . واشاد رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى بالنتائج التى حققها منتخبنا الوطنى فى المرحلة الاولى من كأس العالم .

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