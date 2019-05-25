رياضة | نجيب يحقق المركز السادس عشر فى كأس العالم لمنافسات الباراكانوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجيب يحقق المركز السادس عشر فى كأس العالم لمنافسات الباراكانوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع لاعب منتخب مصر الوطنى للباراكانوى أحمد نجيب الحصول على المركز السادس عشر فى منافسات سباق 200 متر والتى اجريت بالمرحلة الاولى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بمدينة بوذنان البولندية .

وتمكن البطل المصرى احمد نجيب من الحصول على هذا الترتيب المتقدم واللعب فى نهائى (B) رغم انها كانت المشاركة الاولى فى بطولات العالم وليعلن عن نفسه مبكرا مقدما اداءا راقيا للغاية لفت به انظار الجميع فى البطولة ومن قبلها انظار مسئولى الاتحاد الدولى للكانوى والكياك اثناء مشاركته فى المعسكر الدولى بالمجر .

وسجل احمد نجيب بقاربه فى سباق 200 متر رقما بلغ 58.197 ثانية وسط مشاركة ومنافسة شرسة للغاية من دول كازاخستان واليابان واسبانيا والولايات المتحدة الاميريكية وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية . Advertisements

وفاز بهذا السباق النيوزلندى سكوت مارتليو والذى سجل بقاربه زمنا قدره 41.127 ثانية وتلاه الايطالى فدريكو 42.467 ثانية ثم النمساوى ماركوس ميندى ثالثا بنفس الزمن .

واشاد رئيس اتحاد الكانوى والكياك المستشار محمد السكرى بالنتيجة التى حققها اللاعب احمد نجيب قائلا انها طيبة للغاية لاسيما مع الوضع فى الاعتبار انها اول ظهور للاعب فى المحافل الدولية .