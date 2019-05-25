رياضة | مدرب منتخب مصر السابق يدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر السابق يدعم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمود فايز المدرب السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر، من لاعبي الزمالك بضرورة الكفاح والقتال في مباراتهم غدا أمام نهضة بركان المغربي بإياب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وغرد فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :" لا بديل عن ٩٠ دقيقه جديده من القتال و التركيز لأنتزاع الكأس الافريقيه".

وأضاف "مفيش حاجه اسمها البطوله عايزه الفريق الفلاني او بتنادي الفريق العلاني... البطوله محتاجه كفاح من اول دقيقه لاخر دقيقه.