رياضة | جروس يخصص فقرة لركلات الجزاء للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يخصص فقرة لركلات الجزاء للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خصص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح في التدريبات الأخيرة للفريق استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.
وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب بين الفريقين بهدف نظيف في المغرب.
وتألق في تدريبات ركلات الترجيخ جنش بشكل كبير ووضح تخصيص كل من محمود علاء وطارق حامد وكهربا وأوباما ومحمود عبد العزيز وعبدالله جمعة في تسديد ضربات الجزاء بعد الظهور بشكل مميز ووضح عدم تأثرهم بالضغوطات والهدوء بشكل أكبر عن باقي لاعبي الفريق الأبيض وهو ما يحتاجوه بشدة.
وتشهد مباراة الإياب في نهائي الكونفدرالية عدم خوض وقت إضافي حال إنتهاء الوقت الأصلي بفوز الزمالك بهدف نظيف.