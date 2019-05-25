رياضة | جروس يخصص فقرة لركلات الجزاء للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يخصص فقرة لركلات الجزاء للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح في التدريبات الأخيرة للفريق استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب بين الفريقين بهدف نظيف في المغرب.