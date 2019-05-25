رياضة | رسالة ثنائي الزمالك للاعبين قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة ثنائي الزمالك للاعبين قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حازم إمام ومحمد إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سلسلة من الجلسات مع زملائهما في الساعات الماضية للشد من آزرهما، وطلبوا منهم بضرورة غلق صفحة مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الافريقيو والخسارة بهدف نظيف وعدم التفكير بها وخوض مباراة الغد وكأن الفريق مطالب بالفوز بهدفين دون رد فقط.

كما أشار الثنائي للاعبي الزمالك بضرورة الهدوء والتركيز في إنهاء الهجمات وتجنب الاستعجال والاستفادة من الحضور الجماهيري بالشكل الأمثل لوضع لاعبي الفريق المغربي تحت الضغط من البداية في ظل غياب الخبرات لدى الكثير منهم والاعتماد على بعض الوجوه الشابة، وشدد الثنائي على لاعبي الزمالك بالثقة في أنفسهم وإيمانهم بقدرتهم على التتويج بالكونفدرالية.