رياضة | أول تعليق من بيراميدز ردا على بيان الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من بيراميدز ردا على بيان الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، على بيان الأهلي الناري بالأمس، وأعلانه الموافقة على خوض مباراة بيراميدز في الكأس، مشيرا إلى أن النادي الأهلي وافق أخيرًا على مواجهة فريقه في الدور الـ16 لكأس مصر بعد أن تأكد غياب عبد الله السعيد نجم الفريق بسبب الإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء النجوم الأخير بالدوري.

وتحدث عفيفي في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قائلًا: النادي الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبدالله السعيد بجانب السوري عمرو الميداني .

Advertisements

وأضاف: الجميع يعلم بأن بطولة الدوري سينتهي بعد كأس الأمم الأفريقية بما فيهم مسؤولي النادي الأحمر والتي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل ولكن البعض أبدى شعوره بالمفاجأة بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بالدوري .

وأختتم ” عفيفي” : أنه وفقاً لبيان الأهلي فإن اتحاد الكرة سيؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود بالجولة الأخيرة ليقام يوم 3 يونيو المقبل ويلعب بيراميدز مع الأهلي في كأس مصر موضحاً أن الأمر ظهر بعد تأكد غياب السعيد.