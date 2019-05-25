رياضة | مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأت في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعى المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، لمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا التي ستقام اليوم السبت أمام فالنسيا، جميع لاعبي الفريق، بما فيهم البرازيليين آرثر ميلو وفيليبي كوتينيو والبرتغالي نيلسون سيميدو، رغم عدم إتمام عملية تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً.

وقرر المدرب أيضاً أن يصطحب معه إلى إشبيلية المصابين مارك تير شتيغن ولويس سواريز وعثمان ديمبلي وكيفن برينس بواتينغ ورافينيا ألكانتارا.

وتضم القائمة حارس مرمى الفريق الرديف إينياكي بينيا، بالإضافة إلى زميليه في الفريق الثاني كارليس بيريز وأبيل رويز.

وتضم التشكيلة الأولية بيكيه وراكيتيتش وسيرجيو بوسكتس وميسي ومالكوم ولينغليه وموريو وسيليسين وجوردي ألبا وبرينس بواتينغ وسرجيو روبرتو وألينيا وفيدال وأومتيتي وفيرمايلين وأبيل رويز وإينياكي بينيا وكارليس بيريز.

وتشمل أيضاً المصابين تير شتيغن وسيميدو وكوتينيو وآرثر ولويس سواريز وديمبلي وورافينيا.