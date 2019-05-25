اونلاين | كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر (YallA barcelona) يلا شوت مباراة Messi WON

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نقدم بث مباشر يلا شوت مباراة برشلونة وفالنسيا على الهواء مباشرة بشكل مجاني على الأقمار المختلفة خلاف النايل سات، القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس ملك اسبانيا 2019 لكرة القدم حيثث سيتمكن الجميع من مشاهدة ماتش برشلونة ضد فالنسيا الذي سيقام على ملعب بينتو فيامارين في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الرياض.

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القنوات الناقلة لنهائي كاس ملك اسبانيا

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم مجانا، ويلتقي الفريقان في مواجهة من العيار الثقيل على أرضية الميدان من أجل حلم التتويج باللقب وإسعاد الجمهور الذي سيحتشد في المدرجات، حيث يسعى البلوجرانا إلى تحقيق الثنائية ومواصلة هيمنته على البطولات المحلية في السنوات الأخيرة، أما الخفافيش فإنهم يأملون في حصد اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عشر سنوات، نرصد لكم القنوات المجانية التي سوف تنقل نهائي كأس الملك اليوم السبت.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

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بإمكان متابعي الساحرة المستديرة استقبال ترددات القنوات بالمجان بشكل بسيط ليستطيعوا مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا دون تشفير بأعلى جودة.

اسم القناة التردد القمر الصناعي

الأسبانية TVE i 11785 أفقي القمر الأوروبي Hotbird 1-6

Varzish Sport HD 12548 أفقي Apstar 2R

Canal+ Sport 11278 عمودي 13 درجة شرق Hotbird

Eleven Sports 1 HD 11488 أفقي 13 درجة شرق Hotbird

Idman Azerbaycan 11175 أفقي AzerSpace 1 46.0°E