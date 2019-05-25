ريال مدريد يقترب من تحطيم رقمه القياسي في الصفقات

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٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
فلورنتينو بيريز
يستعد ريال مدريد للدخول في صيف مزدحم بالصفقات لتعويض خيبة الأمل التي مر بها في الموسم المنقضي والخروج دون التتويج بأي لقب، وسبق وأن مر الريال بمواقف مشابهة حيث كان يحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال لإعادة بناء الفريق، وكان آخرها في عام 2009، عندما أنفق رئيس النادي فلورنتينو بيريز 254 مليون يورو لشراء كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وكريم بنزيما بين الكثير من الصفقات الأخرى، وأنفق ريال مدريد هذا الموسم بالفعل 95 مليون يورو لضم رودريجو مقابل 45 مليون يورو وميليتاو مقابل 50 مليون يورو، ولا تزال هناك صفقات أخرى.
ولن يصل النجم البلجيكي إيدين هازالرد من تشيلسي مقابل أقل من 100 مليون يورو، وحينها ستصل إجمالي ما دفعه الريال إلى 195 مليون يورو. كما يبحث الريال عن التعاقد مه لوكا يوفيتش والذي لن يقل ثمنه عن 60 مليون يورو، وبالتالي سيصل إجمالي ما سيدفعه الريال 255 مليون يورو أي أكثر مما دفعه في عام 2009. كما يبحث
ولن يصل النجم البلجيكي إيدين هازالرد من تشيلسي مقابل أقل من 100 مليون يورو، وحينها ستصل إجمالي ما دفعه الريال إلى 195 مليون يورو.
كما يبحث الريال عن التعاقد مه لوكا يوفيتش والذي لن يقل ثمنه عن 60 مليون يورو، وبالتالي سيصل إجمالي ما سيدفعه الريال 255 مليون يورو أي أكثر مما دفعه في عام 2009.
كما يبحث الريال أيضًا عن التعاقد مع بول بوجبا والذي لن يقل ثمنه عن 140 مليون يورو، وهناك رغبة أيضًا في التعاقد مع كريستيان إيريكسين، دون نسيان أن الريال يرغب في ضم النجم البرازيلي نيمار والذي سيساوي ثمنه وحده كل ما أنفقه الريال في الميركاتو عام 2009.
ويبحث ريال مدريد عن بيع الكثير من نجومه لتوفير الأموال لإبرام المزيد من الصفقات، وعلى رأسهم النجم الويلزي جاريث بيل.
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