قرارات الأهلي العنترية وفزع الخروج من المولد بلا حمص

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قرارات إدارة النادي الأهلي أمس جاءت بعدما شعر المجلس بخطورة موقفه ومدى إمكانية خسارة كل شيء هذا الموسم والخروج من «المولد بلا حمص» بعد سقوطه في فخ التعادل أمام الإسماعيلي

استمرارًا لحالة التخبط التي يعيشها الأهلي في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب، اتخذ المجلس 5 قرارات دفعة واحدة، بحجة الحفاظ على حقوق النادي، وهي حقوق ظهرت فجأة رغم أنه من المفترض أنها ليست جديدة، بل معروفة منذ فترة طويلة، لكن شعور رئيس الأهلي بأن فريق الكرة بات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الموسم الكروي «بلا حمص» دفعه للبحث في دفاتره القديمة عمّا قد يصدر به أي مشكلات لاتحاد الكرة الذي يتخذ قراراته، ويدير هو الآخر المسابقات من خلال المحسوبيات والوساطات والتليفونات وقعدات العرب بعيدًا عما تنص عليه اللوائح أو تقره قواعد اللعب النظيف.

مجلس الأهلي صدر مشكلاته التي يعيشها منذ فترة طويلة، بسبب عدم وجود إدارة واعية تستطيع التخطيط والعمل في قطاع الكرة لتحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره، إلى اتحاد الكرة، من خلال حزمة القرارات التي اتخذها، ونستعرض في السطور التالية قرارات الأهلي والرد عليها: 1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات

مجلس الأهلي صدر مشكلاته التي يعيشها منذ فترة طويلة، بسبب عدم وجود إدارة واعية تستطيع التخطيط والعمل في قطاع الكرة لتحقيق أهدافه وإسعاد جماهيره، إلى اتحاد الكرة، من خلال حزمة القرارات التي اتخذها، ونستعرض في السطور التالية قرارات الأهلي والرد عليها:

1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسمين الحالي والمقبل، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية، ولاعبوه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.

السؤال الذي يطرح نفسه، هل الأهلي قادر على الانسحاب من مسابقة الدوري في هذا التوقيت، أم أنه مجرد قرار جاء على طريقة المثل القائل: «العيار اللي مايصيبش يدوش»؟ الأهلي يهدد للمرة الثانية بعدم استكمال المسابقة، إذ كانت المرة الأولى عقب مباراة الإنتاج الحربي في الدور الأول، وأصدر بعدها بيانًا طالب فيه باستقدام حكام أجانب لمبارياته وهدد بعدم استكمال المسابقة، لكن مجلس الإدارة تراجع على طريقة «الريس حنفي» في فيلم «ابن حميدو» واستكمل المسابقة رغم أنه يعد النادي الوحيد الذي لم يطلب حكامًا أجانب لمبارياته عكس ما حدث من جانب ناديي بيراميدز والزمالك، ثم المصري وأكثر من ناد آخر.

الأهلي يصر على عدم استكمال مسابقة الدوري بعد كأس الأمم، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتحرك مجلس الإدارة قبل التعادل مع الإسماعيلي؟ هل كانت النتائج التي يحققها الفريق وشعور المجلس بأنه يقترب من الفوز بالدوري السبب؟ وبعد التعثر الأخير شعر بخطورة موقفه ومدى إمكانية خسارة كل شيء هذا الموسم.

2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكل الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.

تعامل الأهلي من خلال هذا الشرط بوصفه صاحب الكرة وأن اتحاد الكرة إذا لم يدِر المباريات المتبقية على طريقته فسيأخذ الكرة ولن يلعب أحد بها من باقي الأندية في وقت ليس هو المنوط به إدارة شؤون مسابقة الدوري، وليس من حقه أن يطالب اتحاد الكرة بإدارتها بالطريقة التي يراها تحقق مصالحه من وجهة نظره؛ لأنه ارتضى بهذه اللعبة من البداية وبقواعدها التي أقرتها لجنة المسابقات من البداية.

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في الوقت نفسه تجاهل مسؤولو الأهلي مصلحة المنتخب الوطني الذي سيشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي من المفترض أن يبدأ معسكره يوم 3 يونيو المقبل في برج العرب، استعدادًا لانطلاق البطولة في 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل سيوافق خافيير أجيري المدير الفني المكسيكي، على خروج لاعبي الأهلي والزمالك من المعسكر من أجل خوض مباريات أنديتهم المحلية في الدوري والكأس، أم سيظهر العين الحمراء للأندية بعدما شهد الجميع له بضعف الشخصية في المرحلة الماضية، سواء من خلال اختياراته لقائمة المنتخب في كأس الأمم، والتي تمت خلالها مجاملة عدد من اللاعبين أو الأندية، أو تأخر معسكر المنتخب حتى 3 يونيو، أي قبل انطلاق كأس الأمم بـ18 يومًا فقط؟

3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

نصب مجلس إدارة الأهلي نفسه وصيا على باقي أندية الدوري بعدما اشترط إقامة كل مباريات الجولة الأخيرة في وقت واحد بدعوى أن هذا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لكل الأندية رغم ما هو متعارف عليه من أن مباراة القمة لا تقام في نفس التوقيت مع مباريات باقي أندية الدوري.

4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري، ما دامت هناك رغبة لدى اتحاد الكرة في استكمال المسابقتين هذا الموسم.

فجأة بدأ الأهلي يفكر في مباريات كأس مصر، وتحديدا مواجهة بيراميدز التي سبق ورفض إقامتها في وقت سابق وهدد بعدم استكمال مسابقة الدوري حال إجباره على استبدال لقاء الفريقين في كأس مصر بمباراته في الدوري مع نفس الفريق، وربما يكون ما شجع مسؤولي الأهلي على هذا القرار هو النتائج المتواضعة التي حققها نظيره بيراميدز بعد الفوز على الأهلي والزمالك في الدوري، حيث تعادل في 3 مباريات متتالية وفاز في مباراة واحدة على فريق النجوم الذي هبط إلى دوري القسم الثاني.

5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس، يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة أن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.

هو طلب مستحق من مجلس الأهلي، لكن ما المقصود بجدول ثابت في وقت لم يتبق فيه للأندية إلا مباريات الجولة الأخيرة باستثناء الأهلي الذي لديه مواجهة مؤجلة مع المقاولون، تم تحديد موعدها يوم الثلاثاء المقبل، بينما لم تُحدد بعدُ مباراتان من مباريات الزمالك المؤجلة ومباراة القمة؟