انت الان تتابع بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

مجلس الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".

كما رفض خالد مهدي المشرف العام على الإنتاج الحربي، استكمال مسابقة الدوري، بعد إقامة كأس الأمم، وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لا بد من انتهاء مسابقة الدوري قبل بداية كأس الأمم الإفريقية". فيما شدّد مشهور أحمد، المدير التنفيذي لحرس الحدود، على أن ناديه متمسك بإنهاء مسابقة الدوري قبل انطلاق كأس الأمم،

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