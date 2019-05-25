انت الان تتابع ديبالا يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

باولو ديبالا

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تقلص عدد دقائق مشاركته في المباريات الموسم المنقضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، لتنتشر العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد رغبة النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وهي التقارير التي أكدها شقيقه، قبل أن يخرج ديبالا لينفي كل تلك التقارير، ويؤكد استمراره في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وقال ديبالا في هذا الشأن: "سأتحدث فقط عن يوفنتوس، أنا أكن الكثير من الاحترام لقميص هذا الفريق ولجماهيره، لن أتحدث عن أي أندية أخرى، فذلك سيكون قلة احترام ليوفنتوس". وبالنسبة للشكوك التي أحاطت بمستقبله مع الفريق بسبب تعليقات شقيقه، علق النجم الأرجنتيني: "تحدث شقيقي بالنيابة عني، ولكني سبق أن تحدثت مع