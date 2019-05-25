شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة بمحيط استاد برج العرب استعدادًا لنهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مديرية أمن الإسكندرية من إعداد خطة تأمين مبارة نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بين فريقى الزمالك ونهضة بركان المغربي، باستاد الجيش المصري في برج العرب، بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك مباراة العودة في نهائي مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية، غدًا الأحد.

وعقد اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اجتماعًا أمنيًا موسعًا، بحضور ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات مديرية الأمن وممثلي اتحاد الكرة المصري وشركة فالكون، لطرح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين إستاد برج العرب، استعدادًا لتأمين المباراة.

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وتتضمن خطة مديرية الأمن محاور رئيسية، تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى استاد برج العرب، عن طريق نشر نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي، وتم رفع الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع إشغال الطريق العام، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أي شخص غير مصرح له بدخول المباراة، عدا حاملي التذاكر.

إضافة إلى وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة ودوريات متحركة بالطرق المؤدية لاستاد برج العرب بالإسكندرية، ومكان إقامة الفريقين، لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأي ملحوظات، والدفع بالأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن.

وشددت الخطة التي وضعتها مديرية أمن الإسكندرية بعدم السماح بالدخول لأي شخص لحضور المباراة غير حاملي الدعوات المصرح لهم بالدخول، وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكرة المصري، حيث جهزت إدارة إستاد برج العرب، المحيط الخارجي وكافة بوابات الدخول، والمدرجات بكاميرات المراقبة، وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية، ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب انتهت بفوز فريق نهضة بركان بهدف دون رد، جاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولي لابا كودجو.