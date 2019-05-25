شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة توقف 23 شخصًا قبل نهائي برشلونة وفالنسيا في كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت الشرطة الإسبانية، السبت، أنها أوقفت 23 شخصا لخلفية ضلوعهم في «أحداث شغب»، مساء الجمعة، عشية المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك بين برشلونة، بطل الدوري وحامل اللقب، وفالنسيا، والتي تستضيفها مدينة إشبيلية.

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وقالت الشرطة، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: «مساء أمس في إشبيلية، احتجزت الشرطة 23 شخصا (لن يتاح لهم حضور نهائي مسابقة كأس الملك)، وصادرت أدوات حادة خلال أحداث في منطقة نرفيون»، حيث يقع ملعب رامون سانشيز-بيثخوان التابع لنادي إشبيلية، والذي سيستضيف المباراة النهائية المقررة مساء السبت.

وأضافت الشرطة أن خمسة من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة أيضا، لكن متحدثا باسمها لم يقدم أي تفاصيل إضافية عما جرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، ينتمي الموقوفون إلى إحدى مجموعات «ألتراس» مشجعي برشلونة، ويعود سبب توقيفهم إلى محاولتهم افتعال إشكال مع مشجعين آخرين.