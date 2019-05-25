شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: الأشعة تثبت إصابة «الشيخ» بجزع في الأنكل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أحمد الشيخ، لاعب الفريق، يعاني من الإصابة بجزع في أنكل القدم.

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وكان الشيخ قد غادر مران الفريق الجماعي، مساء أمس الجمعة، متأثرًا بإصابته في الأنكل، حيث خضع للفحص الطبي عقب مغادرته ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الجهاز الفني أن اللاعب أجري أشعة أثبتت إصابته بجزع في أنكل القدم، على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام القادمة للتعافي من الإصابة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الجمعة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق، أمس الأول الخميس، عقب مواجهة الإسماعيلي في الجولة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر لمسابقة الدوري الممتاز.