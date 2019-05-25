شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مواجهة الإسماعيلي، مساء الأربعاء الماضى.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقي له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.