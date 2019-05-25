شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (20) .. سالم عبد الجليل: ما ينفعش كرة القدم تعطل المسلم عن واجباته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.
قال عبد الجليل :" المسلم لديه واجبات وأوليات مثل أن يكون ذاكرا لربه مؤديا لصلاته إذا الكرة عطلته عن هذه الواجبات يكون حين ذلك المسلم أثما .
أضاف :" ليس كل من يشجع الكرة يترك الصلاة وذكر الله ورأينا مشجعين يذكرون الله ويصلون والعكس وكل الأمر أن يستطيع الإنسان الموازنة بين الأمور.
كانت هذه تفاصيل خبر فتوى رمضان (20) .. سالم عبد الجليل: ما ينفعش كرة القدم تعطل المسلم عن واجباته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.