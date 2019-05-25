شكرا لقرائتكم فتوى رمضان (20) .. سالم عبد الجليل: ما ينفعش كرة القدم تعطل المسلم عن واجباته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم.

قال عبد الجليل :" المسلم لديه واجبات وأوليات مثل أن يكون ذاكرا لربه مؤديا لصلاته إذا الكرة عطلته عن هذه الواجبات يكون حين ذلك المسلم أثما .

أضاف :" ليس كل من يشجع الكرة يترك الصلاة وذكر الله ورأينا مشجعين يذكرون الله ويصلون والعكس وكل الأمر أن يستطيع الإنسان الموازنة بين الأمور.