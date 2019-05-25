شكرا لقرائتكم أجيرى يرفض تأجيل معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة أجيرى، على عدم تأجيل إنطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2019، الذى ينطلق يوم 6 يونيو المقبل.

وقال مصدر داخل الجهاز الفنى للمنتخب إن أجيري كان يرغب فى توقف الدورى قبل البطولة بـ20 يوما، قبل أن يعقد جلسة مع هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات ليتم إعلان توقف الدورى يوم 3 يونيو المقبل، على أن ينطلق المعسكر يوم 6 من نفس الشهر.

Advertisements

وأضاف أن مدرب المنتخب يرفض أى تأجيل فى المعسكر خاصة وأن المنتخب سيخوض وديتين فقط قبل الكان أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 يونيو، لذا من الصعب تأجيل المعسكر.

يذكر أن الأهلى هدد اتحاد الكرة بالإنسحاب من الدورى حال استمراره لما بعد بطولة أمم افريقيا.