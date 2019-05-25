شكرا لقرائتكم مدير الخدمة بمركز شباب الجزيرة: "تذكرتي" ستقضى على السوق السوداء وشغب الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد القائمين على منفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة على تسهيل عملية بيع التذاكر الكترونيا من خلال طريقة عمل الموقع وتوفير الجهد على المشجعين وحمايتهم من الاستغلال في عملية بيع التذاكر.

من جهته قال يوسف أحمد مدير الخدمة بمركز شباب الجزيرة أن الموقع يحمي المشجعين من عملية الاستغلال في بيع التذاكر عبر السوق السوداء والتي يصل فيها سعر التذكرة الواحدة إلى أضعاف سعرها الحقيقي، مشيرا إلى أن عملية تسجيل البيانات عبر الموقع ستساهم كثيرا في القضاء على حالات الشغب داخل الملاعب وهو ما يشير إلى اقتراب عودة الجماهير وفقا لنظام جديد يحافظ على أمنهم وسلامتهم .

و انطلقت عملية تسليم ال Fan id وتذاكر كأس الأمم الأفريقية بمركز شباب الجزيرة في الحادية عشرة صباح اليوم السبت والتي تستمر حتى الرابعة عصرا قبل أذان المغرب، ثم تعود من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة صباحا،حيث شهدت الساعات الأولى اقبالا خفيفا ومن المتوقع زيادة الاعداد في منتصف اليوم .

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عدد من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

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وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.