شكرا لقرائتكم هداف مجموعة القاهرة بدوري القسم الثانى يوقع للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع محمود فهمي مهاجم النصر القاهري وهداف الفريق بدوري القسم الثاني، تمهيدا للتعاقد معه في الفترة القادمة.

كان محمود فهمي مهاجم قد دخل دائرة اهتمام ناديى الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لاعب صغير فى السن ومن مواليد 1999، وبالتالى سيكون له مستقبل طويل داخل الملاعب.

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وأرسل وكلاء اللاعبين مقاطع فيديو تتضمن مهارات وأهداف محمود فهمى لقطبى الكرة المصرية، ومن المنتظر أن تحسم الفترة المقبلة مصير اللاعب خاصة مع ترحيب نادي النصر برحيله حال تلقى عرضا ماديا مناسبا.

وأحرز محمود فهمى 10 أهداف مع النصر فى الموسم الحالى بدوري القسم الثانى بمجموعة القاهرة.